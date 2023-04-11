Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi Trezeguet sevinci!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu mücadele öncesi Trezeguet sevinci yaşanıyor.

ANTRENMANDA YER ALDI!

Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan Fırtına'da yıldız oyuncu antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, jokerli yarı alanda maç ile tamamlandı.

Trezeguet, teknik heyetin görev vermesi durumunda Beşiktaş derbisinde sahada olacak.



