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Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi Trezeguet sevinci!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak. Çıkış yakalamak isteyen bordo-maviliiler, evinde oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fırtına'da zorlu maç öncesi Mısırlı yıldız Trezeguet sevinci yaşanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 18:55
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi Trezeguet sevinci!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu mücadele öncesi Trezeguet sevinci yaşanıyor.

ANTRENMANDA YER ALDI!
Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan Fırtına'da yıldız oyuncu antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, jokerli yarı alanda maç ile tamamlandı.

Trezeguet, teknik heyetin görev vermesi durumunda Beşiktaş derbisinde sahada olacak.


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