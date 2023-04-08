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KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS maçı detayları!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Burak Şeker yönetimindeki karşılaşmada, evinde oynadığı son mücadelede mağlup olan Fırtına, mutlak kazanıp moral bulmak istiyor. Heyecanlı mücadeleye saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS maçı detayları!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:50
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS maçı detayları!

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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