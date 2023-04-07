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Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Yeni adresleri...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yeni hoca için görüşmeler devam ederken, mevcut oyunculara da transfer teklifleri geliyor. Bordo-mavililerde Bakasetas'a Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi bulunuyor. Gelecek tekliflere göre, Bartra, Bardhi ve Bruno Peres'in de ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 09:46
Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Yeni adresleri...

Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro'ya ek olarak Trabzon'a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek Bakasetas'ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

Yunan oyuncunun yanı sıra takımda sezon sonunda başka ayrılıkların da olması bekleniyor. Bruno Peres'in, ülkesi Brezilya'da döneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Marc Bartra'ya, İspanya'dan talipler olduğu bildirildi. Enis Bardhi'nin de, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi halinde, başka bir kulübe gitmesine izin verileceği öne sürüldü.


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