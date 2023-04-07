Haberler Trabzonspor Altyapıdan 5 takviye

Altyapıdan 5 takviye

Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz ile 2.5’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Altyapıdan 5 takviye
Trabzonspor yönetimi, altyapıdan 5 oyuncu profesyonel sözleşme imzaladı. Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz dün saat 13.00'te 2.5 yıllık sözleşme imzaladılar. Tören sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin 50 bin dolarlık saatle kural bozmadı: "Bunları söylemek bile ayıp"
Gedson Fernandes'e çifte kanca!
Icardi'den flaş sözler! "Kalmak istiyorum ama... "
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Hamsik için yol ayrımı!
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi!
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları 7 Nisan
Esenler TOKİ kura sonuçları 7 Nisan
Ramazan'a özel cuma mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus taraftara mesaj yolladı! Jesus taraftara mesaj yolladı! 01:24
Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! 01:24
Jesus'tan İrfan Can'a destek! Jesus'tan İrfan Can'a destek! 01:24
F.Bahçe kupada yarı finalde! F.Bahçe kupada yarı finalde! 01:24
Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE 01:24
Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! 01:24
Daha Eski
F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! 01:24
F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı 01:24
Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı 01:23
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! 01:23
G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak 01:23
F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... 01:23