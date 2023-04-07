Altyapıdan 5 takviye

Trabzonspor yönetimi, altyapıdan 5 oyuncu profesyonel sözleşme imzaladı. Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz dün saat 13.00'te 2.5 yıllık sözleşme imzaladılar. Tören sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreter Kemal Ertürk, 'Altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir' dedi.