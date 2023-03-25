Kongre başlıyor

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu bugün başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek. Kongrenin saat 09.00'da başlayacak ilk gününde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. İkinci günde aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

ERTUĞRUL DOĞAN

1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu Ertuğrul Doğan, evli ve 2 çocuk babası. Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan Doğan, son 5 yıllık süreçte Ahmet Ağaoğlu'nun yönetiminde ikinci adamdı. Kulübe yaptığı finansal destekle ön plana çıkmıştı.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

SAMİ DOĞAN

Mühendislik, inşaat ve hafriyat sektörlerinde olan 48 yaşındaki Sami Karaman, Hekimoğlu Trabzon FK'da yönetimde yer aldıktan sonra Ahmet Ağaoğlu tarafından bir önceki seçimde Trabzonspor yönetim kurulu üyesi yapılmıştı.

ZEYYAT KAFKAS



56 yaşındaki Kafkas, daha önce birçok kez Trabzonspor'da yöneticilik görevini yürüttü. Pek çok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını yapan Zeyyat Kafkas, mevcut yönetimde başkan yardımcısıydı.

FARUK HACIHALİLOĞLU



1975 Trabzon/Of doğumlu olan Faruk Hacıhaliloğlu, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Hacıhaliloğlu, bir önceki genel kurulda Ahmet Ağaoğlu tarafından yönetime alınmıştı.

ALİ HAYDAR GEDİKLİ



Yıllardır inşaat sektöründe bulunan Ali Haydar Gedikli, 1962 doğumlu. TTSO meclis üyeliği ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gedikli, üniversite mezunu, evli ve 2 çocuk babası.

NEVZAT KAYA



Muşlu iş insanı Kaya, tekstil alanında 12 yıl çalıştıktan sonra 2004'te Yeniköy Motors'u kurdu. Dev otomobil markalarının Türkiye distürbitörlüğünü yapan Kaya'nın Trabzonspor'da yöneticilik geçmişi var. Ayrıca Muşspor'un başkanıdır.

COŞKUN ÖZTÜRK



Hollanda ve Türkiye'de daha önce amatör futbol kulübü başkanlığı yapan Coşkun Öztürk, yapı denetim ve inşaat alanlarında faaliyet göstermekte. Flemenkçe bilen Öztürk, Trabzonspor'da mevcut yönetimde de yer alıyordu.

AHMET BEŞİR



Doç. Dr. Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyor. Beşir, eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görev yaptığı dönemde Trabzonspor'da sağlık kurulunda bulunuyordu.

YAHYA KARAHASAN



Trabzonlu iş insanı Yahya Karahasan, bordomavili kulüpte daha önce yönetim kurulu üyesiydi. İngiltere'de yaşayan ve armatörlük yapan Karahasan, önemli şirketlerde üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.

KEMAL ERTÜRK

Yönetimin en genç ismi, 1986 doğumlu avukat Kemal Ertürk. Trabzon'da daha önce birçok farklı kulüplerde yöneticilik görevini yürüten ve disiplin kurullarında da yer alan Kemal Ertürk, evli ve 2 çocuk babası.

SERKAN KILIÇ

Daha önce pek çok kulüpte başkanlık ve yöneticilik yapan Serkan Kılıç, Türkiye Atçılık Federasyonu'nda da asbaşkanlık görevinde bulundu. Trabzonlu iş insanı, savunma sanayi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

BİRHAN EMRE YAZICI

2006 yılında NKY Mimarlık ve Mühendislik firmasında CEO olan Birhan Emre Yazıcı, şirketini dünyanın en iyilerinin bulunduğu ENR listesinde ilk 100'e soktu. İyi derecede İngilizce bilen Yazıcı, 1981 Trabzon doğumlu.

DERVİŞ KÖZ



Trabzon Ortahisar'da ilçe belediye meclis üyesi olan 1965 doğumlu Derviş Köz, yıllardır inşaat sektöründe çalışıyor. Köz, Trabzon'da daha önce pek çok kulüpte yöneticilik yapmış bir isim olarak öne çıkıyor.

İBRAHİM ŞAHİNKAYA

1979 doğumlu Şahinkaya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli şirketlerde yöneticilik yaptı. 2018 yılında Türkiye'ye dönen İbrahim Şahinkaya, İstanbul'da yaşamakta ve pek çok farklı sektörde iş hayatını sürdürmekte.

TANER SARAL



İnşaat, petrol, denizcilik, eğlence ve konaklama gibi alanlarda faaliyet gösteren Taner Saral, daha önce Ofspor'un yönetiminde görev yaptı. 1974 doğumlu Saral, evli ve iki çocuk babasıdır.

YEDEK ÜYELER:

Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.