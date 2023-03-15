Petar Milosevski unutulmadı

Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Petar Milosevski ölüm yıldönümünde unutulmadı. Trabzonspor'un sitesinden "14 Mart 2014 tarihinde aramızdan ayrılan eski futbolcumuz Petar Milosevski'yi saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.
Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Petar Milosevski ölüm yıldönümünde unutulmadı. Trabzonspor'un sitesinden "14 Mart 2014 tarihinde aramızdan ayrılan eski futbolcumuz Petar Milosevski'yi saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.