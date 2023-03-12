Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası Vitor Hugo: Orhan Ak ile konuştuk ve...

Trabzonspor'da Vitor Hugo, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Vitor Hugo: Abdullah Hoca ve ekibine teşekkür ederim. Birçok şey başardık. Bana kattıkları için de teşekkürler. Bu maçı kazanmak güzel. Rakibimiz iyi bir takımdı, belki de puan tablosunda rakiplerimizden biriydi. Kazanmamız gerekiyordu. Onlar 10 kişi kaldı ama biz sıkıntı yaşadık. Devre arası Orhan Hoca ile konuştuk ve baskıyı değiştirdik. Gol atarak katkı da benim için önemliydi.



Taraftarlara da teşekkür ederim. Geçen hafta Ümraniyespor maçında olmak isterdim ama Brezilya'da işlerim vardı, onları halettim. Taraftara ve ayrıca başkana teşekkür ederim. Hak ettiğimiz şampiyonluğu onunla yakaladık.