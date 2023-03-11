Trabzonspor'a Belçikalı teknik adam Carl Hoefkens önerildi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın görevi bırakmasından sonra; Sergen Yalçın, İlhan Palut, Fatih Terim, Çağdaş Atan gibi isimlerin adı teknik direktörlük için geçiyor. Son olarak bu adaylara bir yenisi daha eklendi.



Belçika basını kaynaklı haberlere göre; Brugge'ün eski teknik direktörü Carl Hoefkens, menajerler tarafından bordo-mavili kurmaylara teklif edildi.



Teknik direktörlük için adının geçtiği Trabzonspor için Belçika'dan flaş iddia ortaya atıldı.



Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor'da hoca arayışları sürerken, bu koltuk için birçok isim gündeme geliyor.

Bordo-mavili takım için bir iddia da Belçika basınından geldi.



Yapılan haberlerde, Club Brugge'den ayrılan Carl Hoefkens'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. 44 yaşındaki Hoefkens'in düşük bütçeyle Brugge'de önemli işler yaptığına dikkat çekilen haberde, "Hoefkens, Club Brugge'de az bütçeyle yakaladığı başarı büyük takdir toplamıştı. Takımını Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı ancak gönderildi. Yerine gelen Scott Parker onun başarısının yarısını bile yakalayamadı ve 67 günde kovuldu" ifadeleri kullanıldı.



Brugge'un başında 27 karşılaşmada görev yapan Carl Hoefkens, 25 galibiyet, 6 beraberlik 6 da yenilgi elde etti.