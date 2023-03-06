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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'nın yeni hedefi Altınordu'lu Furkan Yöntem!

Trabzonspor'da geleceğe yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Yeni hedef, Altınordu’da dikkat çeken 17 yaşındaki ön libero Furkan Yöntem. Bu sezon oynadığı maçlarda 2 gol bulan Yöntem, bordo-mavililerin radarına girmiş durumda. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'nın yeni hedefi Altınordu'lu Furkan Yöntem!

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Gelecek sezonda kadro yapılanmasına gidecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları yine hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosuna Lazar Markovic'i katan bordo mavili takım, Altınordu'da ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşında ön libero oynayan Furkan Yöntem'i de radara aldı. Yöntem aynı zamanda U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Furkan bu sezon 16 maçta 2 gol, 2 asist üretti.
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