Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi site aracılığıyla açıklamada bulundu. Ağaoğlu, FenerbahçeKonyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve kendisinin de maç sonuna kadar oturduğu şeklinde yer alan ifadelerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:06
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi site aracılığıyla açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdik. Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur.

Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti.

Akabinde Fenerbahçe Başkanı Sn. Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin sahalarında oynanacak erteleme maçlarında bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla yapmış oldukları davete TFF Başkanımız ve diğer Kulüp Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Amacımız aynı, sloganımız; omuz omuza devletimizin ve milletimizin yanındayızdı.

Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık.

Hemen ertesi günde ise saat 07:00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u ziyaret edip, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla 1 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk.

Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen 'Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz.

Kamuoyunun dikkatlerine saygıyla arz olunur.

DİĞER
Sanat camiası yasta! Ünlü yönetmen Aydın Bağardı yanlış teşhisten öldü!
Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı: "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"
İşte Zaniolo'nun yeni talibi!
"Yetersiz kalan futbolcular"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına için toparlanma vakti!
Bakasetas'a sürpriz talip! Bonservisi...
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
İstanbul barajları doluluk oranı (28 Şubat 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saiss'e sürpriz transfer önerisi Saiss'e sürpriz transfer önerisi 10:39
PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 10:06
"Yetersiz kalan futbolcular" "Yetersiz kalan futbolcular" 09:55
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil 09:50
Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti 09:38
2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 09:34
Daha Eski
İşte Zaniolo'nun yeni talibi! İşte Zaniolo'nun yeni talibi! 09:23
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58