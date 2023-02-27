Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesinde

Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesinde

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret ederek camianın tüm imkanları ile devletin yanında olduğunu belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesinde
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşerek camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin yanında olduğumuzu ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etti."
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