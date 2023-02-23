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BASEL TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Basel - Trabzonspor maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, play-off turu müsabakasında Basel'e konuk olacak. İlk maçta sahadan 1-0 galip ayrılan Fırtına, İsviçre'de de kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 21:54
BASEL TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Basel - Trabzonspor maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacak. İlk maçta sahadan 1-0 galip ayrılan Fırtına, deplasmanda da kazanmak ve tur atlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Basel: Hitz, Lang, Xhaka, Pelmard, Amdouni, Frei, Diouf, Burger, Kade, Hugo Novoa, Zeqiri

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

KULÜP KARİYERİNDE DEPLASMANDA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Bu sezon deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'daki dış saha şanssızlığını kırarak bir üst turu çıkmak için saha kenarından taktik savaşı verecek. Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da deplasmanda oynadığı 17 maçta 12 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kötü bir istatistik ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, Avrupa'da dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. 59 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 6. MAÇ

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi. Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

BASEL İLE 2 SEZON ARADAN SONRA

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.

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