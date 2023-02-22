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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Basel planı hazır!

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nun rövanş maçında deplasmanda Basel ile karşı karşıya geliyor. Fırtına'da mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'dan öğrencilerine kritik uyarılar geldi. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Basel planı hazır!

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Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan maçın rövanşında Basel'i elemek için planlarını yaptı. Büyük karşılaşmalar öncesindeki analizleriyle rakiplerinin eksiklerini açığa çıkaran deneyimli çalıştırıcı yine dersine çalıştı. Hem ilk maçın görüntülerini hem de Basel'in lig karşılaşmasını takip eden Avcı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini çıkardı. Turu geçmenin şifrelerini belirledi. Bunları öğrencilerine de aktardı. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularına "Oyun planına sadık kalın. Son düdüğe kadar sabırlı şekilde oynayın. Riski onlar

AYNI İLK 11'LE DEVAM

Abdullah Avcı, ilk karşılaşmayı gol yemeden kazandıkları için büyük bir avantaja sahip olduklarını öğrencilerine aktardı. Avcı, "Atacağımız bir gol onları psikolojik olarak yıkar. Sabırlı olursak bu maçta tehlikeli pozisyonlar bulacağız. Burada yapacağımız doğru tercihlerle turu koparabiliriz. Onların risk alacağı bölümler bizim gole en yakın olduğumuz anlar olacak" açıklamasını yaptı. Usta çalıştırıcı, Basel deplasmanına ilk maçta öne geçen 11'le çıkmayı planlıyor. Sol bekte Eren Elmalı yerine Jens Larsen başlayacak. Doğucan Haspolat 11'deki yerini koruyacak.
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