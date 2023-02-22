Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Basel planı hazır!

AYNI İLK 11'LE DEVAM
Abdullah Avcı, ilk karşılaşmayı gol yemeden kazandıkları için büyük bir avantaja sahip olduklarını öğrencilerine aktardı. Avcı, "Atacağımız bir gol onları psikolojik olarak yıkar. Sabırlı olursak bu maçta tehlikeli pozisyonlar bulacağız. Burada yapacağımız doğru tercihlerle turu koparabiliriz. Onların risk alacağı bölümler bizim gole en yakın olduğumuz anlar olacak" açıklamasını yaptı. Usta çalıştırıcı, Basel deplasmanına ilk maçta öne geçen 11'le çıkmayı planlıyor. Sol bekte Eren Elmalı yerine Jens Larsen başlayacak. Doğucan Haspolat 11'deki yerini koruyacak.