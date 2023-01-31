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Fırtına'da yeni hesap vakti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Fırtına'da yeni hesap vakti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapılıyor. Ligde lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan bordo-mavililer, son olarak deplasmanda öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. 35 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz devi yeniden çıkışa geçmek adına Antalyaspor karşılaşmasını fırsat olarak görüyor. Şenol Güneş Stadı'nda 35 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek inanılmaz bir istatistiğe imza atan ve son 4 karşılaşmadan da 12 puan alan bordo-mavili takım, Antalyaspor karşısında seriyi 36 maça çıkarmanın yanı sıra rakibiyle hesabı da görmeyi arzuluyor.

İLK YENILGISINI ALMIŞTI

Avcı yönetiminde şampiyonluk sezonunda deplasmanda öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Fırtına, sahasında ise rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Bu sezon da ilk yenilgisini Akdeniz temsilcisinden almıştı. Sezonun ilk yarısında 2-0 geriye düşüp 2-2 beraberliği yakaladığı maçtan 5-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, camiasını şoka uğratmıştı. İlk iki haftayı kayıpsız geçip, üçüncü hafta Antalyaspor'a yenilen Trabzonspor, ardından seri galibiyetler almakta zorlandı. Artık bu şansızlığa son verip, pazar günü deplasmanda çıkacağı G.Saray derbisi öncesi de moral bulmak istiyor.

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