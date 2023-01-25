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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Andriy Yarmolenko sesleri!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Ukraynalı yıldız oyuncu için harekete geçti. Menajerler, 33 yaşındaki hücum oyuncusunu Fırtına'ya önerdi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain ile sözleşmesi haziranda bitecek süper yıldız için araştırma başlatıldı. Müthiş solak, sezon başında da gündeme gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Andriy Yarmolenko sesleri!

Son şampiyon Trabzonspor, ara transfer döneminde sessiz kaldı. Ancak Karadeniz devi, perde arkasında çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Menajerler hemen her gün Karadeniz devinin kapısını aşındırırken, ortaya atılan son isim ise sezon başında da gündeme gelen Andriy Yarmolenko oldu. Menajerler, 33 yaşındaki sağ kanadı Trabzonspor'a önerdi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'in formasını giyen Ukraynalı yıldızın, takımında mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. Yarmolenko için bu doğrultuda maliyet araştırması yapılacağı belirtildi.

SOL AYAĞI TAM BİR RAKET

Hazıran ayında kontratı bitecek olan Yarmolenko'nun transferinin uygun bir bedel karşılığında gerçekleşebileceği öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı, 1.89 boyundaki süper yıldızı yaz transfer döneminde istemişti. Hücumun sağ kanadında ve forvet arkasında görev yapabilen Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim. Dinamo Kiev forması altında gösterdiği süper performansın ardından 2017 yılında 25 milyon euro karşılığında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu, 1 yıl sonra ise 20 milyon euro'ya İngiliz takımı West Ham'ın yolunu tuttu.

TÜRKİYE SÜRPRİZ OLMAZ

Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, Yarmolenko ile ilgili şunları söyledi: "Avrupa'ya dönmek istiyor. Ukrayna'ya yakın olmak onun için önemli. Bu nedenle Türkiye iyi bir seçenek. 33 yaşındaki futbolcu, hemen her dönem Türk takımlarının ilgili altındaydı.

Bu sezon Al-Ain FC formasıyla 15 karşılaşmada forma giyen Yarmolenko, 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını 112 kez giydi ve 45 gol attı.

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