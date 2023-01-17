Haberler Trabzonspor Trabzonspor kupada sahne alıyor

Trabzonspor kupada sahne alıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bu sezon deplasman karnesi endişe veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:48
Trabzonspor kupada sahne alıyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, çarşamba günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapacak.

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 110 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Umraniyespor müsabakasıyla bu kabusu sonlandırmayı hedefliyor.

KUPAYI 9. KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i kahreden ölüm! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'na romantik kutlama! Önce anneye sonra aşkına gitti: "İlişkimiz güzel gidiyor"
Jesus kararını verdi! Arda Güler...
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden
Trabzonspor'a Norveçli golcü!
20 derecelere aldanmayın: İstanbul'a kar müjdesi geldi!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Ocak 2023)
RADAR CEZALARI 2023 | Radar cezası ne kadar? 51/2-(A,B,C) Hız sınırını aşma trafik cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar oldu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? 10:46
Arda için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor" Arda için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor" 10:41
Wolverhampton - Liverpool maçı saat kaçta? Wolverhampton - Liverpool maçı saat kaçta? 10:40
Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! 10:16
Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:15
Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden 09:59
Daha Eski
Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." 09:51
Trabzonspor kupada sahne alıyor Trabzonspor kupada sahne alıyor 09:48
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45