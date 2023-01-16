Djaniny’de ibre ‘Kal’a döndü

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Samedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dillendiriliyordu... 10 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncunun da kalma ihtimali yükseldi.
Trabzonspor'dasezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Samedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dillendiriliyordu... 10 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncunun da kalma ihtimali yükseldi... Yönetimin, ekonomik sıkıntı nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması Djaniny'nin gitme olasılığını düşürdü. Ancak yüksek bonservis bedeli teklif edilirse satış gündeme gelecek.