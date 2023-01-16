Haberler Trabzonspor Djaniny’de ibre ‘Kal’a döndü

Djaniny’de ibre ‘Kal’a döndü

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Samedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dillendiriliyordu... 10 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncunun da kalma ihtimali yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Djaniny’de ibre ‘Kal’a döndü
Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Samedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dillendiriliyordu... 10 maçlık aranın ardından Başakşehir karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Yeşil Burun Adalı oyuncunun da kalma ihtimali yükseldi... Yönetimin, ekonomik sıkıntı nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması Djaniny'nin gitme olasılığını düşürdü. Ancak yüksek bonservis bedeli teklif edilirse satış gündeme gelecek.
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