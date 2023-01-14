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Tekke'den Avcı'ya destek

"Avcı gibi iyi bir teknik adamın tartışılması çok fuzuli ve yersiz. Avcı, Trabzonspor’un tarihindeki en önemli yerlerden birini aldı”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Tekke'den Avcı'ya destek
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. "En büyük hayalim Trabzonspor'un başında Şampiyonlar Ligi finali oynamak" diyen Tekke, "Ancak şansımın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Trabzonspor'un çok iyi bir teknik adamı var. Abdullah Avcı hepimizi mutlu eden çok büyük bir şey başardı. Avcı gibi iyi bir teknik adamın tartışılması bence çok fuzuli ve yersiz. Avcı, Trabzonspor'un tarihindeki en önemli yerlerden bir tanesini almıştır" dedi.
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