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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda katkı sağlayamadı. Bordo-mavili ekipteki ikinci döneminde lig ve Avrupa'da toplam 9 maçta 321 dakika süre alabilen Yusuf, gol veya asist katkısı yapamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 12:09
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.

Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübüne transfer oldu. Yusuf, Lille'de 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde edilerek toplam 17,5 milyon avro ile Trabzonspor Kulübü tarihinin en yüksek bonservis bedeli elde edilen oyuncusu unvanını aldı.

Bu sezon lig başladıktan sonra bordo-mavili kulübe kiralık olarak geri dönen ve ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınan Yusuf Yazıcı, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçının ikinci yarısında forma giydi.

Sakatlık yaşadı, cezalı durumuna düştü

Bordo-mavili futbolcu, Ferencvaros maçında 45 dakika sahada kalırken sakatlık yaşadı. Yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, 2 lig ve 1 kupa maçında forma şansı bulamadı.

Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle hiç 90 dakika sahada kalamazken, ligin 10. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı kart ile cezalı konuma düştü.

Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Böylelikle bordo-mavili futbolcu, ligde Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemedi.

Avcı, tercih etmedi

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen Yusuf Yazıcı, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edilmedi.

Bordo-mavili futbolcu, lig ve Avrupa'da toplam 9 maçta 321 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı. Yusuf, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor ve ligde Fenerbahçe maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamadı.

Ligin 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan karşılaşmanın son 10 dakikasında şans bulan Yusuf, maçta bir de sarı kart gördü.

100 maçta 22 gol kaydetmişti

Trabzonspor'un A takımında 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. Genç futbolcu, Trabzonspor'un 8 Mayıs 2016'da Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise 34 maçta 4 gol attı.

Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başardı.

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