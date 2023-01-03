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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e karşı beklenmedik bir yenilgi alan Trabzonspor'da gündem transfer... Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen milli futbolcu, Trabzonspor'a gelmek için mesaj gönderdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:43
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Son şampiyon Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Fırtına, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Bordo-mavililer, rakibini Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 yenerek rakiplerine gözdağı verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Trabzonspor, 16. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e ise 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Bordo-mavililer bu maçta yıldız futbolcusu Edin Visca'yı sakatlığa kurban verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Köprücük kemiği kırılan deneyimli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Ligin 17. haftasında oynayacağı Giresunspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda birkaç takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

HALİL DERVİŞOĞLU'DAN TRABZONSPOR'A MESAJ

Sezon başında sadece 7 dakika süre aldığı Brentford'dan Burnley'e kiralanan Halil Dervişoğlu, verdiği karar yüzünden hayal kırıklığı yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Championship takımı Burnley'de de beklediğini bulamayan Halil Dervişoğlu ya devam edip şans arayacak ya da Brentford'a dönecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Ancak milli futbolcunun bu iki takımda da forma şansının az olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Halil sezon başında Galatasaray kendisini istemediği için çocukluğunun takımı Trabzonspor'dan teklif bekledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Beklediği teklif geldi ancak teklifi düşük buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Trabzonspor ise Umut Bozok'u seçince ortada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Fenerbahçe ve Beşiktaş da Halil'le ilgilendi ancak milli oyuncu teklifleri reddetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Geleceği belirsizliğini koruyan Halil, yenisezon için takım arayışlarında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Halil Dervişoğlu, Trabzonspor'a mesaj gönderdi.

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