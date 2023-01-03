TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızından Trabzonspor'a mesaj! "Beni alın"

Son şampiyon Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Son şampiyon Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Fırtına, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti.
Bordo-mavililer, rakibini Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 yenerek rakiplerine gözdağı verdi.
Trabzonspor, 16. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e ise 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.
Bordo-mavililer bu maçta yıldız futbolcusu Edin Visca'yı sakatlığa kurban verdi.
Köprücük kemiği kırılan deneyimli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Ligin 17. haftasında oynayacağı Giresunspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda birkaç takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
HALİL DERVİŞOĞLU'DAN TRABZONSPOR'A MESAJ
Sezon başında sadece 7 dakika süre aldığı Brentford'dan Burnley'e kiralanan Halil Dervişoğlu, verdiği karar yüzünden hayal kırıklığı yaşıyor.
Championship takımı Burnley'de de beklediğini bulamayan Halil Dervişoğlu ya devam edip şans arayacak ya da Brentford'a dönecek.
Ancak milli futbolcunun bu iki takımda da forma şansının az olduğu ifade edildi.
Halil sezon başında Galatasaray kendisini istemediği için çocukluğunun takımı Trabzonspor'dan teklif bekledi.
Beklediği teklif geldi ancak teklifi düşük buldu.
Trabzonspor ise Umut Bozok'u seçince ortada kaldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş da Halil'le ilgilendi ancak milli oyuncu teklifleri reddetti.
Geleceği belirsizliğini koruyan Halil, yenisezon için takım arayışlarında.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Halil Dervişoğlu, Trabzonspor'a mesaj gönderdi.
Gelecek sezon yapılacak teklifi dinlemeye hazır olduğunu iletti.
Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Burnley'de 6 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 1 gol kaydetti.