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Trabzonspor'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 13:21
Trabzonspor'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, Umut Bozok, Denswil, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Hamsik, Naci, Doğucan, Eren Elmalı, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan ve Siopis, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla hazırlanan özel klipte görev aldı. İşaret dilinin kullanıldığı klipte, "Başarmak ve sevmek için engel yok. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

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