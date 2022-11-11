Potaya dönüyor

Trabzonspor Basketbol Takımı uzun zamandır faaliyetlerine devam etmiyordu. Takımın yeniden faaliyetine başlaması için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Yönetim ilk etapta 3. Lig'den faaliyetlerine başlayarak aşama aşama en üst kategoriye yükselecek bir takım hedefliyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi.
Trabzonspor Basketbol Takımı uzun zamandır faaliyetlerine devam etmiyordu. Takımın yeniden faaliyetine başlaması için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Yönetim ilk etapta 3. Lig'den faaliyetlerine başlayarak aşama aşama en üst kategoriye yükselecek bir takım hedefliyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi.