Umut Bozok: Tarih yazmak istiyorum

FOTOMAÇ'ın "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde yılın forveti seçilen Umut Bozok, hedefini açıkladı. 26 yaşındaki santrfor, "Trabzonspor'un önemli bir ismi olup tarihe geçmek istiyorum. Milli Takım'da her zaman yer almak istiyorum" dedi.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Konferans Ligi'nde önemli işler başarmak istediklerini belirten Bozok, "Trabzonspor için en iyisini yapmak için çok çalışıyorum. Abdullah Avcı çok değerli bir hoca ve bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu. Bozok şöyle devam etti: "Gol kralı olmak elbette önemli ama şampiyonluk çok daha önemli. Umarım bu sezon da bunu başaracağız. Bir yükseliş dönemine gireceğiz. Yine güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımımız var."