Haberler Trabzonspor Doğan’dan çağrı

Doğan’dan çağrı

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan "Değerli Trabzonspor taraftarı, 9. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaşmak, beraber hücum beraber defans yapmak için Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında tribünleri dolduralım" şeklinde tweet attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Doğan’dan çağrı
Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan "Değerli Trabzonspor taraftarı, 9. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaşmak, beraber hücum beraber defans yapmak için Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında tribünleri dolduralım" şeklinde tweet attı. Taraftarı tribünlere davet etti.
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