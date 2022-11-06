Doğan’dan çağrı

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan "Değerli Trabzonspor taraftarı, 9. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaşmak, beraber hücum beraber defans yapmak için Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında tribünleri dolduralım" şeklinde tweet attı.
Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan "Değerli Trabzonspor taraftarı, 9. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaşmak, beraber hücum beraber defans yapmak için Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında tribünleri dolduralım" şeklinde tweet attı. Taraftarı tribünlere davet etti.