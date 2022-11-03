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Trabzonspor Ferencvaros: 1-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u konuk etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bordo mavililere galibiyeti getiren gol 7. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu sonucun ardından Ferencvaros grubu 10 puanla lider tamamlarken, Trabzonspor 9 puanla 3. sırada kaldı. Fırtına, Avrupa serüvenine Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:36
Trabzonspor Ferencvaros: 1-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u konuk etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren gol 7. dakikada Bakasetas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Ferencvaros grubu 10 puanla lider tamamlarken, Trabzonspor 9 puanla 3. sırada kaldı.

Fırtına, Avrupa serüvenine Konferans Ligi'nde devam edecek.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı.

Yaklaşık 150 kişilik Macaristan temsilcisinin taraftar grubu da tribünde takımlarını destekledi.

KASAPOĞLU'DAN AVCI'YA PLAKET!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı plaket verdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor ile Ferencvaros maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.

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