Kızılyıldız - Trabzonspor CANLI izle! Kızılyıldız TS maçı canlı anlatım | UEFA Avrupa Ligi maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan bordo-mavililer, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.





KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kızılyıdız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVCI DALYA DEDİ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştıkları Kızılyıldız maçıyla birlikte yüzüncü maçına çıktı.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıktığı yüzüncü maçında Kızılyıldız takımı ile karşılaşıyor. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında dalya dediği haftada hem gruptaki iddasını sürdürmek hem de Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor. Karadeniz ekibinin başında Avrupa'da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, gruptaki iddasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.



Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor'un Avrupa'da oynadığı dış saha maçları:

Molde-Trabzonspor: 1-1

Roma-Trabzonspor:3-0

FC Kopenhang-Trabzonspor:2-1

Ferencvaros-Trabzonspor:3-2

Monaco-Trabzonspor:3-1



AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.