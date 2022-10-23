Uğurcan duvarı

TRABZONSPOR’da Marek Hamsik ile birlikte maçın adamı kaleci Uğurcan Çakır’dı... Bordo-mavili file bekçisi 5 net kurtarışla Sivasspor’a duvar oldu. İlk yarıda Yatabare’ye iki kez geçit vermeyen Uğurcan, 21’de Njie’nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu ayağıyla çelerek devleşti. İkinci yarıda da güzel oyununu sürdüren Çakır, 52’de Erdoğan’ın köşeye gönderdiği topu da uçarak çıkarmayı başardı... Doksan dakikayı 5 kurtarışla tamamlayan kaptan, bu sezon ligde 4. kez kalesini kapattı. Çakır; İstanbulspor (D) 2-0, Hatay 1-0, Kasımpaşa 0-0 karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı. G.Saray 0-0 ve Ümraniye (D) 1-0 mücadelelerinde kaleyi Taha korumuştu. Uğurcan geçen hafta Beşiktaş derbisinde 6 kurtarış yapmıştı.
Trabzonspor'da Marek Hamsik ile birlikte maçın adamı kaleci Uğurcan Çakır'dı... Bordo-mavili file bekçisi 5 net kurtarışla Sivasspor'a duvar oldu. İlk yarıda Yatabare'ye iki kez geçit vermeyen Uğurcan, 21'de Njie'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu ayağıyla çelerek devleşti. İkinci yarıda da güzel oyununu sürdüren Çakır, 52'de Erdoğan'ın köşeye gönderdiği topu da uçarak çıkarmayı başardı... Doksan dakikayı 5 kurtarışla tamamlayan kaptan, bu sezon ligde 4. kez kalesini kapattı. Çakır; İstanbulspor (D) 2-0, Hatay 1-0, Kasımpaşa 0-0 karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı. G.Saray 0-0 ve Ümraniye (D) 1-0 mücadelelerinde kaleyi Taha korumuştu. Uğurcan geçen hafta Beşiktaş derbisinde 6 kurtarış yapmıştı.