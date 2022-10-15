Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Mücadele öncesi bordo-mavililer kamp kafilesini duyurdu.
İşte kamp kadrosu:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.