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Jens Stryger Larsen Trabzonspor Gaziantep FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'un savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen açıklamalarda bulundu Larsen, 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 20:36
Jens Stryger Larsen Trabzonspor Gaziantep FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, "3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" dedi.
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda Jens Stryger Larsen, kötü başladıkları maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.
Larsen, sakatlığı ile ilgili soruya da "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık. Bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" yanıtını verdi.
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