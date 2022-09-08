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Ferencvaros Trabzonspor maçı sonrası Maxi Gomez'den mağlubiyet yorumu! "Gol atsam da yenilmek beni çok üzdü"

Trabzonsporlu Maxi Gomez, 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımal çıktıüı ilk maçta golünü kaydeden Uruguaylı yıldız, "3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. Adaptasyonun artmasıyla birlikte çok daha iyi olacağımızı gösterdik" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 00:21
Ferencvaros Trabzonspor maçı sonrası Maxi Gomez'den mağlubiyet yorumu! "Gol atsam da yenilmek beni çok üzdü"

Trabzonsporlu Maxi Gomez, 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Takım tamamıyla savaşmaya çalıştı. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık ilk yarıda, ikinci yarıda daha iyiydi ama maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yeni arkadaşımız var. Adım adım ilerleyeceğiz. Hafta boyu iyi çalıştık. 3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. Adaptasyonun artmasıyla birlikte çok daha iyi olacağımızı gösterdik.

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