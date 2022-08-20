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Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı | Antalyaspor Trabzonspor canlı izle | TS maçı canlı izle

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele ettiği karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 3, Trabzonspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Antalyaspor Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:10
Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı | Antalyaspor Trabzonspor canlı izle | TS maçı canlı izle

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele ettiği karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 3, Trabzonspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

Antalyaspor Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER!

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, N'Dao, Adriano, Larsen, Haji Wright.

Trabzonspor: Uğurcan,Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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