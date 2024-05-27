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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 14. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:40
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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 14. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 12. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 14. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans elçisinin kellesini aldıktan sonra Mehmed hedefini açıklamış ve hazırlıkların ivedi başlamasını istemiştir. Urban'a da bu hedef dahilinde çalışmalarını hızlandırmasını söyler. Mehmed Han fetih hazırlıklarının yanı sıra adalet devrimini de gerçekleştirmek için Zağanos Paşa'yı Hızır Çelebi'ye göndermiş ama Zağanos eli boş dönmüştür.

Mehmed kararında ısrarcıdır, Hızır Çelebi'yi ikna etmek için bizzat gidecektir. Gülşah ise Mihriban'dan düşen grubu bulmuş ve hızla Hala Sultan'a durumu bildirmiştir.

Gülşah, Mihriban'ın ihanet içerisinde olduğunu düşünmektedir. Hala Sultan, Gülşah'ı ikna edebilecek mi? Durumu öğrenen Mara ise Hala Sultan'ın bir iş birliği içinde olduğunu düşünmektedir. Bahar'ın bütün söylemlerine rağmen ikna olmayan Mara, Hala Sultan'ın peşine düşer. Mara ve Hala Sultan'ın kavgasında netice ne olacak?

Konstantinos ise hisar yapımını durdurmak ya da engellemek istemektedir. Sfrancis, bu hususta ona yardımcı olabileceğini ve hisara baskın yapabileceklerini söyler. Orhan da bu ekibin içinde yer alacaktır. Hisar yapımında çalışan Baliler bu saldırılara karşı koyabilecek mi?

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