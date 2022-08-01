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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor'u kabul etti

Trabzonspor haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Trabzonspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcuları kabul etti. Kulüp Başkanı Ağaoğlu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını hediye etti.

Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yer aldı.

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