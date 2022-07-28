TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Trabzonspor'da kadroda yapılanma kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Trabzonspor'da kadroda yapılanma kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezon içinde aynı parolayla hazırlıklarını sürdürüyor.
Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hücum yönünden geniş bir kadro kurmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililerden flaş bir transfer hamlesi geldi.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut Bozok için tekrardan devreye girdi.
Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Trabzonspor'un Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.
G.SARAY'DAN 1.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
1.5 milyon Euro civarında bir ücret isteyen Umut Bozok'a Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde 1 milyon Euro önermişti.
Galatasaray ile yapılan transfer görüşmeleri durmuştu.
UMUT BOZOK KİMDİR, NERELİDİR?
Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.
Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. 178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı.
Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı.
Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.
Umut Bozok aslen Yozgatlıdır. Umut Bozok hem Fransız hem Türk vatandaşlığına sahiptir.