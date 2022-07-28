Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden rotasyonu geniş bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın, Galatasaray'ın da devrede olduğu milli golcü Umut Bozok için harekete geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:35 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:41
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Trabzonspor'da kadroda yapılanma kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezon içinde aynı parolayla hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hücum yönünden geniş bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

G.SARAY'DAN 1.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

1.5 milyon Euro civarında bir ücret isteyen Umut Bozok'a Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde 1 milyon Euro önermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Galatasaray ile yapılan transfer görüşmeleri durmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

UMUT BOZOK KİMDİR, NERELİDİR?

Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Umut Bozok sesleri!

Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. 178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü
Cornelius yeni sezonu bekliyor
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi sürdü 15:20
Vettel emeklilik tarihini açıkladı! Vettel emeklilik tarihini açıkladı! 15:05
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:41
Fırtına milli golcü için yeniden devrede! Fırtına milli golcü için yeniden devrede! 14:35
Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate Borisov maçı saat kaçta? 14:17
Özbek müjdeyi verdi! "Taraftarımız rahat olsun" Özbek müjdeyi verdi! "Taraftarımız rahat olsun" 13:46
Daha Eski
Göz-Göz'den 4 büyüklere transfer harekatı! Göz-Göz'den 4 büyüklere transfer harekatı! 12:47
Şampiyonlar Ligi'nden uzak 14 sene! Şampiyonlar Ligi'nden uzak 14 sene! 12:39
Cornelius yeni sezonu bekliyor Cornelius yeni sezonu bekliyor 12:38
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 12:30
Başkan Çebi tarih verdi! Transfer... Başkan Çebi tarih verdi! Transfer... 12:24
Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? 12:03