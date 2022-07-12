Enerji kaynağı Siopis

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis 37 maçta forma giyerken, şampiyonluğa da önemli bir katkı sundu. Saha içindeki mücadelesi ve hırsıyla bordo-mavili taraftarların gönlünü kazanan Siopis takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Sıcakkanlı yapısıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla rahatlıkla diyalog sağlayan Yunan oyuncu, Slovenya kampının da neşe kaynağı oldu. Sempatik hareketleriyle yerli ve yabancı oyunculara kendini hayran bırakan Siopis, idmanlarda da ol- 3 7 dukça hırslı.