Haberler Trabzonspor Enerji kaynağı Siopis

Enerji kaynağı Siopis

Geçen sezon şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Siopis, yeni sezon öncesi mücadelesi ve hırsıyla dikkat çekerken, takımın da enerjisini yükseltti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Enerji kaynağı Siopis
Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis 37 maçta forma giyerken, şampiyonluğa da önemli bir katkı sundu. Saha içindeki mücadelesi ve hırsıyla bordo-mavili taraftarların gönlünü kazanan Siopis takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Sıcakkanlı yapısıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla rahatlıkla diyalog sağlayan Yunan oyuncu, Slovenya kampının da neşe kaynağı oldu. Sempatik hareketleriyle yerli ve yabancı oyunculara kendini hayran bırakan Siopis, idmanlarda da ol- 3 7 dukça hırslı.
DİĞER
Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz'i görenler söylemeden edemiyor...
Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan aile boyu tatile çıktı! Sosyetik 95 bin TL'ye...
Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu!
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Boyata teklifi ortaya çıktı!
Yeni hücum planı
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e 1.5 milyon euro Boey'e 1.5 milyon euro 06:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri 00:54
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler 00:50
F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı 00:50
Madalyaya daldılar Madalyaya daldılar 00:47
Tiago Fenerbahçe'de Tiago Fenerbahçe'de 00:44
Daha Eski
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı 00:43
Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! 23:56
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam 23:49
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 23:48
Aslan'a İspanyol boğası! Aslan'a İspanyol boğası! 23:48
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 23:48