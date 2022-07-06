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Üstümde kalsın diyeceksiniz

Şampiyon Trabzonspor'da 2022- 23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Üstümde kalsın diyeceksiniz

Şampiyon Trabzonspor'da 2022- 23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı. Hamsik ve Abdülkadir'in de yer aldığı görüntüler taraftarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk forması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen taraftarların eğlenceli halleri yer aldı. Paylaşımda, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın" denildi.

SİYAH FORMA İÇİN AYRI TANITIM

Bordo mavili takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak.

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