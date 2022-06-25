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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sergilediği performansla adından söz ettiren ve Avrupa ekiplerinin transfer radarına giren 23 yaşındaki genç yıldıza Sevilla ve Roma da talip oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 17:58
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Bordo mavililerin 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için devler sıraya girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuya Milan'ın ardından İtalyan ekibi Roma da talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Ayrıca Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla da pusuda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Bordo mavililerde, yeni sezon öncesi transfer planlamaları yapılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Fırtına'nın 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e Roma talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yaz transfer döneminde orta saha bölgesini baştan aşağı değiştirme kararı aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Haberde, İspanyol ekibi Sevilla'nın da Abdülkadir Ömür'ü takip ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor. %100 hedef yurt dışı." ifadelerini kullanmıştı.

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