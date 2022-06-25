TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Roma ve Sevilla Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor.
Bordo mavililerin 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için devler sıraya girdi.
Ayrıca Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla da pusuda.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Bordo mavililerde, yeni sezon öncesi transfer planlamaları yapılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.
Fırtına'nın 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e Roma talip oldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yaz transfer döneminde orta saha bölgesini baştan aşağı değiştirme kararı aldı.
Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, İspanyol ekibi Sevilla'nın da Abdülkadir Ömür'ü takip ettiği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.
Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.
MENAJERİ KONUŞMUŞTU
Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip ediliyor.
Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.
Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor. %100 hedef yurt dışı." ifadelerini kullanmıştı.