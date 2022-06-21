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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun menajeri ile masaya oturduç İşte görüşmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin boşluğunu da Trezeguet ile dolduruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Bordomavili yönetim, 27 yaşındaki sol kanat icin Aston Villa ile 3.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Ardından da 'Trezeguet' lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın menajeri Christian Emile İstanbul'a davet edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Önceki gece İstanbul'a gelen Emile ile Başkan Ahmet Ağaoğlu dün masaya oturdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

AYRINTILARI ELE GEÇİRDİK

Gazeteniz Fotomaç, görüşmenin detaylarına ulaştı. İşte ayrıntılar: Mısırlı yıldız, Aston Villa'dan kazandığı yıllık 2.2 milyon euro'yu talep etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Ancak Ağaoğlu "Yıllık maaşlarda bizim için üst limit 1.5 milyon euro'dur. Bunun üzerine asla çıkmayız" karşılığını verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda bordo-mavililerin ceşitli bonuslarla fiyatı biraz daha yükselttiği ve tarafların anlaşmaya cok yakın olduğu dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Elime'nin Karadeniz devinin şartlarını Trezeguet ile paylaşması ve ardından anlaşmanın açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

1.79 boyundaki futbolcunun sol kanadın dışında sağda ve orta sahada oynayabilmesi büyük bir avantaj.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTECEK

Aston Villa'nın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar ve uyum sorununu bir türlü atlatamaması nedeniyle Trezeguet gözden çıkarıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

27 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Mısırlı oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

10 GOLE KATKI YAPTI

Trezeguet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir'de gecirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

27 yaşındaki sol kanat İstanbul ekibinin formasıyla Süper Lig'de 13 müsabakada süre aldı. Mısırlı yıldız, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, 4 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ

EL Ahly altyapısında yetişen Trezeguet daha sonra Andrlecht, Mouscorn, Kasımpaşa, Aston Villa ve Başakşehir formaları giydi. Mısırlı yıldız icin Villa, Kasımpaşa'ya 2019-20 sezonu başında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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