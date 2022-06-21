TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trezeguet yükleniyor! İşte görüşmenin detayları

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin boşluğunu da Trezeguet ile dolduruyor.
Bordomavili yönetim, 27 yaşındaki sol kanat icin Aston Villa ile 3.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmıştı.
Ardından da 'Trezeguet' lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın menajeri Christian Emile İstanbul'a davet edildi.
Önceki gece İstanbul'a gelen Emile ile Başkan Ahmet Ağaoğlu dün masaya oturdu.
AYRINTILARI ELE GEÇİRDİK
Gazeteniz Fotomaç, görüşmenin detaylarına ulaştı. İşte ayrıntılar: Mısırlı yıldız, Aston Villa'dan kazandığı yıllık 2.2 milyon euro'yu talep etti.
Ancak Ağaoğlu "Yıllık maaşlarda bizim için üst limit 1.5 milyon euro'dur. Bunun üzerine asla çıkmayız" karşılığını verdi.
Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda bordo-mavililerin ceşitli bonuslarla fiyatı biraz daha yükselttiği ve tarafların anlaşmaya cok yakın olduğu dile getiriliyor.
Elime'nin Karadeniz devinin şartlarını Trezeguet ile paylaşması ve ardından anlaşmanın açıklanması bekleniyor.
1.79 boyundaki futbolcunun sol kanadın dışında sağda ve orta sahada oynayabilmesi büyük bir avantaj.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTECEK
Aston Villa'nın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar ve uyum sorununu bir türlü atlatamaması nedeniyle Trezeguet gözden çıkarıldı.
27 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Mısırlı oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
10 GOLE KATKI YAPTI
Trezeguet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir'de gecirdi.
27 yaşındaki sol kanat İstanbul ekibinin formasıyla Süper Lig'de 13 müsabakada süre aldı. Mısırlı yıldız, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, 4 de asist yaptı.
KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ
EL Ahly altyapısında yetişen Trezeguet daha sonra Andrlecht, Mouscorn, Kasımpaşa, Aston Villa ve Başakşehir formaları giydi. Mısırlı yıldız icin Villa, Kasımpaşa'ya 2019-20 sezonu başında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.