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Trabzonspor'dan transferde Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferde ayağını gazdan çekmiyor. 4 transferi KAP'a bildiren bordo-mavililerden bir hamle daha geldi. Galatasaray'ın girişimlerini sürdürdüğü Umut Bozok için harekete geçen Fırtına, golcü futbolcuyu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:44 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:53
Trabzonspor'dan transferde Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi

Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı transferlerle yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda hamlelerini yapan Fırtına girişimlerini sürdürdüğü yıldızlarla anlaşma noktasına geldi. 4 futbolcuyu birden KAP'a bildiren Trabzonspor, flaş bir ismin daha peşine düştü.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok radara girdi. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'de bulunan yıldız santrfor için harekete geçildi.

A Spor'un haberine göre; Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a davet edildi.

Süper Lig'de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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