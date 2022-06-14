İşler hızlanacak

Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Son senelerin en yoğun dönemine girdiklerini belirten tecrübeli hoca, "Tüm dünya şampiyonluk kutlamalarımızı konuştu. Ama hayat devam ediyor. Hemen yeni sezon planlamalarına başladık. Süper Kupa'yı almak ve Şampiyon Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu hem ülkemiz için hem de kulübümüz için çok önemli. Ciddi bir gelir elde edeceğiz. Bir yıllık maaş maliyetimiz gelecek. Şu anda öncelikli hedefimiz bunlar. Bunu başarmak istiyoruz'' ifadesini kullandı.

HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Avcı, şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezon çok erken yol almıştık. Aslında kadromuzun iskeleti duruyor. Ama önümüzde çok büyük hedefler var. Üç ay önce alacağımız mevkiler belliydi. Yine planlamaları yaptık. Şu anda gerçekleşmiş bir transfer yok ama çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyor değiliz. Evet zaman daralıyor, bunu kendi içimizde de konuşuyoruz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için işleri hızlandıracağız. Bir bakmışsın bir günde iki transfer bitmiş. Bu işler böyle."