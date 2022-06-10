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Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçının oynanacağı tarih ve stadyum açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 15:25
Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçının oynanacağı tarih ve stadyum açıklandı!

TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı yeri ve tarihi açıkladı.

İşte o açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

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