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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer etmeyi çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İstanbul temsilcisi yıldız futbolcunun fiyatında indirime gitti. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı, menajeri üzerinden yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyor ve haber bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Trabzonspor'un yerli transfer gündeminde öncelikli sırada yer alan isimlerden olan Eren Elmalı için Kasımpaşa kulübü ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

İstanbul ekibinin Eren Elmalı için ilk başta istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 milyon Euro seviyelerine kadar indirdiği ancak bu rakamın da Trabzonspor Yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

TRABZON'U İSTİYOR

Teknik ekibin ve scout ekibinin de alınmasına çok sıcak baktığı Eren Elmalı ise kulüpler arasındaki görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

21 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmayı çok istediği ve bu transferle alakalı olarak her gün menajerinden bilgiler aldığı ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Trabzonspor'da yabancı kuralındaki kısıtlama nedeniyle sol bek mevkiine yerli bir oyuncu transfer etmeyi çok istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Eren Elmalı geride bıraktığımız sezonda en dikkat çeken oyunculardan biriydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Elmalı Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile 32 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Genç isim 1 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Ayrıca 2 de asist gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Genç yıldızı Trabzonspor'un dışında Süper Lig'in diğer şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro olarak belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

21 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Eren Elmalı kariyerinde, Silivrispor ve Kartalspor formaları da giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Eren Elmalı'da fiyat indi! İşte istenen rakam...

Eren henüz A Milli Takım formasıyla resmi karşılaşmaya çıkmadı.

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