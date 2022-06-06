Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan Kaplan ve Uğurcan Çakır...

Sezon içerisinde birtakım rakip kulüp başkanları ve yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaların bilinçli yapıldığını söyleyen ve bunu 'sorumsuzluk olarak değerlendiren Ağaoğlu, "Biz kulüp başkanları olarak özellikle büyük camiaların kulüp başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bugün bütün taraftar grubu, camia sizin ağzınızdan çıkacak olan söze bakıyor. O süreç içerisinde o kulüp başkanının bütün bu eylem ve söylemlerinin çok bilinçli olarak yapıldığını biliyorum. 65 yaşındayım, 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Her şeyin ötesinde ben sporcuyum, 13 yaşından beri lisanslıyım hala da lisansım var. 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Spor medyasının çeşitli kademelerinde de gönüllü olarak görev yaptım. Ülke sporu ve dünya sporunun yapısını biliyorum. Bazen çok güçlü olabilirsiniz ama o gücünüzü zekanızla birleştiremediğiniz zaman o güç hiçbir anlam ifade etmez. Hatta zaman zaman o güç rakibinizin eline geçebilir. Burada çok hassas davranmamız gereken bir konuydu. O süreç içerisinde özellikle o dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ben bunu tamamen sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Orada iki türlü amaçları olabilirdi. Birisi bizim konsantrasyonumuzu bozmak, bizi o tartışma ortamının içerisine çekerek yarışta kendilerine avantaj sağlamak bizim de performansımızın düşeceğini bekledi herhalde. Bir diğeri de biraz daha fazla uç bir nokta. Bunlar sosyolojik toplumsal sıkıntılar doğuracak söylemler, eylem ve ifadeler. Böyle bir sıkıntının yaşanmış olmasının da ülkenin sosyolojik yapısına ve ülkenin stabilitesi, sükunetine ok ciddi zarar verebileceğine inandığım şeyler. Belki bu da düşünülerek yapılmış olabilir ama hiçbir şekilde ciddiye alınmadan zaman zaman rakibinizin kendinde güç olarak gördüğü öğeleri de rakibinizin elinden alarak kendi gücünüze güç katarak o doğrultuda kullanabiliyorsunuz. Biz galiba bir ölçüde de bunu yaptık. Bütün enerjilerini tükettik. Kendi enerjimizi de sadece kendi işimize, hedefe odaklanarak, saçma sapan yerlerde sarf etmek yerine mücadele gücümüzü artırabilecek bir noktada kullandık" dedi.
2021 yılı Ağustos ayında Trabzon'da yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'nın, taraftar gruplarıyla görüşerek fitilini ateşlediği, Trabzonspor'un sahiplenmesiyle büyüyen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasının şampiyonluk kutlamalarını farklı boyutlara taşıdığını söyleyen Ağaoğlu, ulaşılan etkiden memnun olduğunu belirtti. Ağaoğlu, kampanyanın sonuçları ve kutlamaların dünyada yankı bulmasıyla ilgili, "O konuda çok ciddi çalışmamız. Emeği geçen kulübümüzün medya ekibine, sosyal medya ekibine, iletişim departmanına, oradaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hassas davrandılar ve çok kapsamlı bir çalışma yaptılar. O çalışmanın bir bölümünde ben de yer aldım. Asla olmasını istemediğimiz, görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Çağ dışı da demeyeceğim. Hiçbir şekilde hiçbir anlam ifade etmeyen bir kutlama şekli. Kutlamanın çok daha farklı boyutlarda yapılabileceğini sürekli olarak işledik. Bırakın can kaybını, en ufak bir yaralanmaya dahi tahammülümüz yoktu. Bunu sadece şampiyonluk veya galibiyet kutlamalarıyla sınırlı tutmayalım. Düğün, nişan, farklı eğlencelerde ve buna benzer maalesef olumsuz ve benim hiçbir şekilde anlam veremediğim olay, kaza ve neticesinde yaralanma ve can kayıplarıyla karşılaştık. Bir şeyi gösterdik ki Trabzon insanı artık kutlamayı çok farklı şekilde, farklı boyutlarda yapıyor ve o noktadan bu noktaya geldik. Geldiğimiz noktada Trabzonspor'un yapmış olduğu kutlama bütün dünyada yankı buldu. Bunun ötesinde son haftalarda görüyoruz şampiyonluklarını ilan eden ve kutlayan özellikle Avrupa ülkelerindeki takımları tamamına yakın bir bölümü için bu kutlamalar bir model oluşturdu. Bizim yaptığımız kutlamanın bir benzerini yapmaya başladılar. Öyle umut ediyorum ki artık bundan sonra böyle bir şeyi telaffuz dahi etmeyeceğiz. Hem öyle bir sıkıntıdan kurtulmuş olduk hem de kutlamalara da farklı bir boyut getirmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.