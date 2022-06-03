Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ozan Tufan sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YAYIN GELİRİNDEN FAZLA ALMAMIZ LAZIM"

Ümraniye'yi pas geçemem. Recep Uçar, kendi semtinde böyle bir duyguyu yaşadı. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul takımları açısından konforlu bir alan olacak. Otobüsle rahat gidip gelecekler. Biz tabi İstanbul'a gezmeye gelmiyoruz (gülerek). Bence yayın gelirinden daha fazla almamız gerek. Deplasman masraflarımıza daha fazla. Büyük hedeflerimiz var. Yaşayalım, görelim.

BANDIRMASPOR DA ÇOK İYİYDİ

Statlar ne olacak? Şartlara uygun olacak mı? Emek veren herkesi tebrik etmek lazım. Sadece kazananları değil, yarışın içinde olanları da tebrik etmek gerek. Oyunu geliştiren, insana yatırım yapan durumların oluşmasını istiyoruz. Medya açısından da iş bitmedi, halen çalışıyorlar. Bandırma'yı da es geçmeyeyim. Ümraniyespor, Bandırmaspor... Maçlar yaptık, Süper Lig'e çıkma yolunda mesajı veriyorlardı. Hazırlık maçı oynadık ama ciddi maçlar oldu. Bandırma seyircisini de tebrik ederim. Bandırma tarihinde ilk defa böyle bir durum yakaladı. Böyle devam ederlerse karşılığını alırlar. Herkesi mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

AVRUPA'DA RİVA GİBİ YER YOK

Riva aslında benim mesleki çıkış noktamdır. Oralar çok prefabrik yerlerdi, hayallerim vardı. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olduğumda projelerde yer aldım. Yıldırım Demirören döneminde Riva Tesisleri Avrupa standartlarının üstünde yapıldı. Avrupa'da Riva gibi bir yer yok. İçeride çalışan personeller de futbol takımına nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Bu sene de tekrar olacağız ilk aşamada. İyi takımlar getirebilirsek, Şampiyonlar Ligi Play-Off öncesi test olur. Sezonu bu ayın 27'sinde Trabzon'da açacağız. Ön hazırlık, ölçümler olacak. 3-4 gün Trabzon'da geçireceğiz, sonra da Riva'da devam edeceğiz.

EN DÜŞÜK BÜTÇE İLE ŞAMPİYON OLDUK

Geçen sene iyi bir kadro kurduk. Şampiyonluğa uygun bir kadro kurduk ve oyuncular da hedefe giden yolda cevap verdi. Antrenman sayısı fazla olunca, belli bir yaştaki oyuncuların sakatlık riski oluyor. Ona göre antrenman planı yapıyoruz. İyi bir kadromuz var. Ama tekrar şampiyonluğa oynayacağız. Ayrıca Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı var. Bu ülke futbolu adına, Trabzonspor adına en önemlisi 1 senelik maaş bütçemizi karşılayacak bir durum var. Biz diğer takımlardan daha düşük bütçeyle şampiyon olduk. Ama devam edemesek bile orada, Avrupa'da yola devam ediyoruz. En az 50 maçımız olacak yeni sezonda. Bu göre kadroyu planlamamız gerekiyor.

KAÇ TRANSFER YAPILACAK?



Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sol bek alacağız. Edgar ve Bruno'yu kaybettik, sezonu kapattılar. Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz. Nwakaeme'nin durumu havada. Kenar oyuncusu olabilir. Tabii gidenler olacak, kalanlar olacak. Belki teklifler olacak. Şu anda milli takım kampları devam ediyor. Geçen seneden daha iyisini yapacağız. Rekabet edecek bir kadro olacak. IPAD elimde, her gelişmeyi takip ediyorum.



YILDIZ FUTBOLCU TRANSFERİ



Organizasyonun içine yıldız oyuncuyu sokarsan harika oluyor. Hamsik gibi... Böyle bir oyuncuyla her şeyi konuşuyorsun. Yıldız oyuncu mu, takıma faydalı bir oyuncu mu? Yıldız oyuncu organizasyona girecekse iyi bir oyuncu olması gerek. Maliyeti ne çıkacak kulübe? Oraya bakarak hareket ediyoruz elbette.

"NWAKAEME'NİN DURUMU HAVADA"



Anthony Nwakaeme'nin durumu havada. Ben Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Nwakaeme'nin kalıp kalmaması kararımı söylerim. Oyuncuyla ilgili düşüncemi söylerim, bir taraftan da kurumu düşünürüm. Bazen transferde fren bile yaptık. Nwakaeme burada karşılığı olan, grubun içinde saygın, benle iletişimi iyi olan bir oyuncu. Kalmasını konuşmuştuk. Kendisi de söyledi. Süreç var. Ben 2 haftadır bağlantı kurmadım. Bir durum olursa görüntülü de konuşuruz. Detayları bilemem. Bir ekonomi bu. Problem çıkaracak bir oyuncu değil. Kulüp kendi bütçesine çekmeye çalışıyor.

"AHMETCAN KAPLAN'I ALMANYA'DAN İSTİYORLAR"



Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri. Şampiyon olan takımın kadrosundan çıkmış oyuncular var. Bu çok değerli bir durum. 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak, stoper, gelişime açık. Ne verirsem uygulamaya çalışıyor. Biz, Trabzonspor'un yüzü yapalım bu çocuğu dedik. Çok önemli mesafe aldı. Bugün Avrupa'da konuşuluyor. Yatırım amaçlı teklifler var. Bana da geldi bilgi. Oyuncu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Sanki Almanya'dan teklif geldi diye hatırlıyorum. Almanya'da yatırım yapan takımların takibe alıp teklif sunacağını duymuştum. Her ligde oynayabilir. Olmaya aday bir oyuncu. Yol alması gerekiyor. İyi bir çocuk. Doğru bir yatırım yapmak gerek.



OZAN TUFAN, OĞUZHAN ÖZYAKUP, HALİL AKBUNAR, EREN ELMALI...



Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok.



Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur. Odak noktamız futbol. 32 sene sonra ilk defa İstanbul dışına çıktım. Çalışmaya da dinlenmeye de vakit olduğunda odağımız futbol oluyor. Trabzon, bir futbol şehri.



"JEROME BOATENG OLABİLİR"



Geldi ismi, son durumu inceliyoruz. Marka bir isim. Basında da çok çıktı. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz.



"MASOURAS PAHALI, ZOR"



Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü. Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı. Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek. Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.



EDGAR VE GERVINHO'NUN DURUMLARI



Bütün testlerden geçince değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Abdulkadir Parmak ile ilgili bir değerlendirme yapacağım, karar vereceğim.



ABDÜLKADİR ÖMÜR VE AVRUPA



Ömür konusunda da iki taraflı düşünmek gerek. Başkan, "Pişman oldum vermediğim için" demişti. Bazen doğru zamanda vermek gerekebilir. Çok özel bir oyuncu. Türkiye'de marka oyuncularla çalıştım. O da onlardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yaratabilecek bir oyuncu. Eğer iyi bir transfer modeli olursa, değerlendirme yapılabilir.