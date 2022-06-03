Trabzonspor'da Abdullah Avcı konuştu! "Ozan Tufan, Halil Akbunar ve Oğuzhan Özyakup..."

Trabzonspor transfer haberleri: 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok." dedi.