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Arda Akbulut gitmek istiyor

Alt yapıdan yetişen Arda Akbulut, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler'in ardından üçüncü kaleci konumunda bulunan 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezon Süper Lig'de bir maçta şans bulmuştu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Arda Akbulut gitmek istiyor
Alt yapıdan yetişen Arda Akbulut, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler'in ardından üçüncü kaleci konumunda bulunan 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezon Süper Lig'de bir maçta şans bulmuştu... Dört sezondur A takım ile antrenmanlara çıkan Arda'ya özellikle TFF 1.Lig'den iki ciddi taliplinin olduğu kaydedildi. Yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.
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