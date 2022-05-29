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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen bordo-mavililerde gündemde sol bek transferleri var. Bordo-mavililer hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da gündeme gelen son isim ise Cristian Ramirez oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Bordo mavili ekibin ilk hedefi ise sol bek transferi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Sezon boyunca sol bekten dertli olduğu bilinen Avcı'nın bu kez bu bölgeyi emin ellere emanet etmek istediği ve hata yapmak istemediği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

EREN ELMALI LİSTEDE YOK

Abdullah Avcı, Fotomaç'a verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Avcı transfer ile ilgili birçok konuda açıklama yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Tecrübeli hoca, Eren Elmalı'nın listede olmadığını açıklamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

CRISTIAN RAMIREZ GÜNDEMDE

Trabzonspor'da takviye yapılacak mevkilerden sol bek için her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Bordo-mavili takımın bu bölge için gündemine giren son oyuncu Cristian Ramirez oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Krasnodar'dan özel izin alarak antrenmanlara çıkmayan Cristian Ramirez, menajerleri tarafından Trabzonspor'a önerildi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Ekvadorlu sol bek sezon başında 12 maçta forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncunun durumu ve şartları değerlendiriliyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Teknik direktör Abdullah Avcı, A Spor'da katıldığı yayında, "Sağ bek oynayabilen sol bekler var, bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Ramirez, Avcı'nın tarif ettiği sağ bek de oynayabilen sol bek profiline uyuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Krosnadar'ın yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Independiente, Ferencvaroş ve Nürnberg gibi takımlarda forma giyen Ramirez, kariyerinde 276 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

6 gol+24 asistlik skor katkısı sağladı.

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