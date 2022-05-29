TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Ramirez önerildi!

Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
Bordo mavili ekibin ilk hedefi ise sol bek transferi.
Sezon boyunca sol bekten dertli olduğu bilinen Avcı'nın bu kez bu bölgeyi emin ellere emanet etmek istediği ve hata yapmak istemediği öğrenildi.
EREN ELMALI LİSTEDE YOK
Abdullah Avcı, Fotomaç'a verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulunmuştu.
Avcı transfer ile ilgili birçok konuda açıklama yapmıştı.
Tecrübeli hoca, Eren Elmalı'nın listede olmadığını açıklamıştı.
CRISTIAN RAMIREZ GÜNDEMDE
Trabzonspor'da takviye yapılacak mevkilerden sol bek için her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor...
Bordo-mavili takımın bu bölge için gündemine giren son oyuncu Cristian Ramirez oldu.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Krasnodar'dan özel izin alarak antrenmanlara çıkmayan Cristian Ramirez, menajerleri tarafından Trabzonspor'a önerildi...
Ekvadorlu sol bek sezon başında 12 maçta forma giydi.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncunun durumu ve şartları değerlendiriliyor...
Teknik direktör Abdullah Avcı, A Spor'da katıldığı yayında, "Sağ bek oynayabilen sol bekler var, bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Ramirez, Avcı'nın tarif ettiği sağ bek de oynayabilen sol bek profiline uyuyor.
Krosnadar'ın yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Independiente, Ferencvaroş ve Nürnberg gibi takımlarda forma giyen Ramirez, kariyerinde 276 maça çıktı.
6 gol+24 asistlik skor katkısı sağladı.