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Başakşehir şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Başakşehir - Trabzonspor maçı öncesinde, İstanbul temsilcisinden önemli bir hareket geldi. Başakşehir, Trabzonspor'u maç öncesi alkışladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:13
Başakşehir şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de eski takım arkadaşı Edin Visca'ya çiçek takdim etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takım arasında ise güzel görüntüler yaşandı. Başakşehirli oyuncular, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de 10 yıldan fazla Başakşehir formasını terleten ve Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan eski takım arkadaşı Visca'ya çiçek verdi.

Bunun yanında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da turuncu-lacivertli takımdan eski hocası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya çiçek takdim etti.

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