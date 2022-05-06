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Hatayspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında bordo-mavililer penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e yaptığı müdahale sonrası VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:18 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:28
Hatayspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Hatayspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmanın 10. dakikasında bordo-mavili ekip VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e yaptığı müdahalenin ardından VAR monitörüne giden hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

BAKASETAS PENALTIYI KAÇIRDI!
Topun başına geçen Bakasetas penaltı atışından yararlanamadı. Hatayspor kalecisi Munir, soluna gelen topu çıkarmayı başardı.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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