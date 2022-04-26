Bu takımla gurur duyuyoruz

Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan, şampiyonluk sürecini gazeteniz Fotomaç'a değerlendirdi: "Trabzonspor 26 haftadır lider. Yani yarışa sezon başında katıldı. Bu kadar uzun süre önde olmak hiç kolay değil. Bu yılın en önemli olayı bence bu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemlerden bile daha değerli bu anlamda. Tabii ki şampiyonluk büyük bir rüya. Bunun kutlaması nasıl olur, şampiyonluk nasıl kutlanır belli değil. Türkiye'deki yarışlara baktığımızda şampiyon olmak gerçekten çok zor. Bunu bu takım bitime 3 hafta kala başarmak üzere. Taraftarlar bu yüzden takıma çok güzel bakmalı. Bu şampiyonluk çok keyifli değerlendirilmeli. Gurur duyabildiği kadar duymalı. Ben de çok keyif alıyorum. Ben de şampiyonluğunun ilanından sonra neler yaşayabileceğimi bilmiyorum. Çok gururluyuz o net. Tüm Trabzon taraftarı kazandı. Trabzonspor artık gelecek senenin kadrosunu kurmaya yoğunlaşacaktır. Genel anlamda bu kadro ile devam edilip, 2-3 takviye yapılacaktır. Avrupa olayı Abdullah Avcı'ya stres değil, başarı getirir. Şampiyonlar Ligi başka bir organizasyon ve başka bir güç. Trabzonspor neler yapabileceğinin planını iyi yapacaktır."